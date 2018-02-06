Новую функцию уже тестируют Сбербанк и MasterCard

Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина, сообщают «Ведомости».

Сервис будет работать таким образом: клиенту нужно расплатиться на кассе по банковской карте и одновременно запросить у кассира необходимую сумму наличных, ввести пин-код, после чего выпустивший карту банк должен одобрить покупку и выдачу денег. Запрашиваемая сумма наличных будет ограниченной.

В частности, такой сервис тестирует Сбербанк, сообщили два источника, знающих это от сотрудников банка. Банк тестировал вариант с обязательным совершением покупки и вариант без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк предпочел второй вариант. Запустить услугу планируется во втором квартале 2018 года.

Также возможность запуска такого сервиса изучает MasterCard, которая провела тесты с несколькими банками, в том числе с ВТБ и «Русским стандартом».

Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что MasterCard обращалась в службу с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в магазинах при условии оплаты товаров. ФАС решила, что это не приведет к ограничению конкуренции.