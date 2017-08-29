На первом этапе автопарк сервиса Easy Ride будет состоять из автомобилей Renault Kaptur



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В середине сентября в Москве начнет свою работу новый оператор каршеринга Easy Ride, предлагающий для аренды только кроссоверы, сообщает RNS со ссылкой на представителя компании Елену Батурину.

На первом этапе автопарк будет состоять только из кроссоверов Renault Kaptur. Для начала - 100 машин, но до конца года их количество увеличится до 500, а в следующем году - до 1500 автомобилей. Компания собирается ориентироваться на потребности рынка. Однако, если спрос на такие машины будет небольшим, то комплектация автопарка может измениться.

Запустить сервис предполагается сначала в Москве, в следующем году - в Санкт-Петербурге. «По поводу других городов сказать сложно, будем следить за развитием ситуации», — рассказала Батурина.

Сейчас завершается процесс установки тарификации. Цена составит порядка 10–12 рублей за минуту аренды. Во все тарифы будет включено КАСКО. Сервис является участником проекта «Московский каршеринг» и пользуется соответствующими льготами на парковку.