Госдума направила соответствующую инициативу на рассмотрение правительства

Госдума предложила создать в России Министерство новых технологий и виртуальной реальности, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по науке и образованию Бориса Чернышова.

Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности. Создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв в этой сфере и обеспечит дополнительный доход.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе», – пояснил он.

Новое министерство поспособствует цифровизации населения, что положительно скажется на развитии экономики и улучшит благосостояние граждан. Технологии виртуальной реальности можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте.

Например, с помощью VR-технологий врачи могли бы проводить удаленный прием больных. Кроме того, виртуальную реальность можно задействовать и в образовательном процессе, это позволит школьникам запоминать материал с помощью «полного погружения» в него.