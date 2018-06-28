Такое новшество может стать для мобильных операторов дополнительным источником заработка

Рабочая группа по цифровой экономике отправила на доработку поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан», смысл которых — создать систему универсальных идентификаторов. Поправки позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона — точно как биометрические данные для клиентов банков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст законопроекта.

Речь идет о подтверждении личности — например, в телемедицине. Традиционные способы идентификации, например электронная подпись, отличаются низким уровнем проникновения. А идентификация по мобильному номеру перспективнее, безопаснее и удобнее, потому что уровень проникновения сотовой связи среди граждан России весьма высок. Само положение законопроекта критики рабочей группы не вызвало, сомнения вызвала лишь сфера применения этого идентификатора, в ходе обсуждения она может быть ограничена.

В документе — девять будущих идентификаторов: электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные и другие данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента.

Операторы связи в целом поддержали идею идентификации. Сейчас номер абонента мобильного оператора не считается юридически значимым идентификатором. Дистанционная идентификация по номеру мобильного телефона была бы полезна цифровым бизнесам, которые сейчас требуют ручного ввода паспортных данных или загрузки скана паспорта. Это может быть продажа страховок или путевок, электронная коммерция и оказание финансовых или логистических услуг (включая билеты на транспорт).

Кроме того, если мобильный номер станет универсальным идентификатором личности, операторы могли бы за отдельную плату помогать партнерам идентифицировать клиентов для оказания услуг, а платил бы за это только партнер, не сам абонент.

Представителям электронной коммерции услуга идентификации по мобильному позволит узнать номера телефонов клиентов, абоненты — пользователи банков смогут подтверждать транзакции и также любой человек сможет быстро авторизоваться на порталах госуслуг.