В 2017 году на онлайн-площадках стоимость таких машин снизилась в среднем на 10%

Стоимость подержанных машин в 2017 году снизилась в среднем на 7–9%, по отдельным сегментам — до 11%. Аналитики зафиксировали превышение спроса над предложением, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Avito.

В 2017 году через Avito объявлений было продано 2,2 млн машин — это 41% от вторичного рынка в 2017 году. В компании это связывают со старением парка из-за роста сроков владения автомобилями.

Клиенты сервиса больше всего интересовались транспортными средствами старше семи лет, на них пришлось 65% запросов (средняя цена – 284 000 рублей). Авто четырёх-пяти лет спрашивали 13% пользователей (средняя цена – 715 000 рублей), ещё 12% хотели купить шести- и семилетние машины (568 000 рублей), 10% — купили ТС в возрасте до трёх лет (1 240 000 рублей).

Глава «Avito Авто» Сергей Литвиненко рассказал о том, что больше всего клиенты вторичного авторынка интересуются машинами среднего класса, малыми автомобилями и кроссоверами. При этом драйвером роста в 2017 году оказались недорогие компактные городские седаны (С- и B-классов).

Падение цен подтвердил и онлайн-аукцион CarPrice: средняя стоимость машин до трех лет в 2017 году сократилась на 3%, до 965,1 тыс. руб., сегмент трех-пяти лет подешевел на 10%, до 742,1 тыс. руб. за машину. Автомобили возрастом пяти-семи лет снизились в цене на 11%, до 554,9 тыс. руб., семи-десяти лет — на 7%, до 426,4 тыс. руб., старше десяти лет — на 7,6%, до 224,6 тыс. руб.

При этом у официальных дилеров цены на машины с пробегом в 2017 году, наоборот, выросли. Например, средний чек в «Авилон Трейд» увеличился на 16,4%. В «Автоспеццентре» средняя стоимость автомобилей с пробегом в 2017 году выросла на 6-10% в зависимости от бренда и модели, там отмечают рост цен на отдельные модели и в этом году.

Игроки рынка ожидают в 2018 году общего роста цен вслед за стоимостью новых машин и из-за дефицита предложения в наиболее востребованном сегменте возрастом до трех лет.