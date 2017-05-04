Ко Дню Матери бренд American Greeting выпустил трогательный ролик



Скриншот видеоролика

«Keep shining» (Продолжай сиять) – такие слова набила на запястье главная героиня рекламы American Greeting. Для татуировки девушка выбрала пожелание, которая мама написала ей на открытке. Авторы проекта решили рассказать, как много могут значить слова, написанные с любовью.

В новом рекламном ролике бренда American Greeting креативщики из агентства MullenLowe представили честную и трогательную историю. Главная героиня ролика приходит в тату-салон, чтобы набить на руке небольшую надпись: «Keep shining» (Продолжай сиять). Эти слова написала ей мама в конце поздравительной открытки. Татуировка повторяет почерк матери героини. «Ей бы это понравилось», - замечает девушка, обращаясь к тату-мастеру.

За рекламой скрывается настоящая история. Как рассказал Adweek главный маркетолог American Greeting Алекс Хо, зрители нередко жаловались, что традиционная реклама бренда немного нереалистична и предсказуема. Поэтому в компании решили не выдумывать какие-то моменты специально для ролика, а взять реальные истории реальных людей – только так можно быть искренними в своем послании.

«Агентство предложило эту идею, вдохновившись историей креативного директора MullenLowe Элисон Руд, которая увековечила память своего отца таким же способом», - объяснил Алекс Хо. Руд нашла обычную открытку, которую отец подарил ее без причины, и решила сделать татуировку с частью текста на своей руке. Эта пронзительная история показывает, какими важными могут быть написанные от руки слова. «Подписывая открытки, вы отправляете человеку кусочек себя. Это кусочек вашего голоса, почерка и он может храниться вечно», - уверяет Алекс.

Скриншот видеоролика

Главную роль в ролике сыграла непрофессиональная актриса. Как рассказала креативный директор MullenLowe Элисон Руд, девушка, снявшаяся в рекламе, потеряла мать несколько лет назад. Поэтому креативщикам пришлось немного изменить историю и рассказать об отношениях дочери и матери, а не дочери и отца, как было у Руд. В ролике видно, как волнуется девушка, когда ей бьют татуировку. Авторы проекта отметили, что тревога была неподдельной. Девушка не заметила, что мастер убрал иглу, и на какой-то момент поверила, что он начнет на самом деле бить татуировку.

Состав творческой группы

American Greetings (клиент)

MullenLowe (креатив)

Managing Partner Chief Creative Officer: Mark Wenneker

Executive Creative Directors: Tim Vaccarino, Dave Weist

Creative Director: Andrea Mileskiewicz

Creative Director: Blake Winfree

Creative Director/Copywriter: Allison Rude

Creative Director/Art Director: Brian Leech