Соцсеть ведет переговоры с «Яндекс.Такси», Gett и другими компаниями



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«ВКонтакте» планирует интегрировать сервисы для заказа такси в свое мобильное приложение. Соцсеть уже ведет переговоры с крупнейшими игроками, включая «Яндекс.Такси» и Gett, пишут «Известия». Благодаря интеграции пользователи смогут вызвать автомобиль, не выходя из приложения. Как именно будет происходить выбор между сервисами, не уточняется.

Стратегия «ВКонтакте» направлена на то, чтобы аудитория как можно дольше оставалась в соцсети. С этой же целью компания запустила новый сервис «Товары». Покупатель может искать объявления по названию и описанию товара, уточнять категорию, цену и регион. Оплатить товар можно с помощью денежных переводов «ВКонтакте».

Последние годы «ВКонтакте» является лидером среди мобильных приложений в России. По данным TNS Mobile Index, в ноябре 2015 года аудитория приложений соцсети составляла 9,8 млн пользователей. Ежедневно приложениями пользовалось 6,5 млн человек. На тот момент «ВКонтакте» опережала YouTube, Google и Whatsapp с Viber.