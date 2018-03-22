Налог может вырасти до 15% с введением необлагаемого минимума

Власти вернулись к обсуждению старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

В первую очередь обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума. Кроме того, кабмин рассматривает разные налоговые меры, но пока это только предложения, решения по которым будут приняты позже.

Минфин подготовил проекты двух налоговых маневров. Первый для нефтяников — обнулить экспортную пошлину при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Второе предложение для всей экономики — снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%. Источники издания подтвердили, что маневры пока не поддержаны.

Также обсуждались введение торгового сбора и отмена льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на некоторые категории продовольствия, товаров для детей и лекарства. По мнению федерального чиновника, к 2020 году потери от этой льготы достигнут 600 млрд руб. Но выгоду из неё извлекают не столько бедные семьи, сколько производители, нужно сделать соцподдержку в целом более адресной.

В частности, предлагается заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета и объединить различные пособия в единую выплату для бедных семей. Кроме того, Минфин хочет снизить слишком высокую нагрузку на труд: это должно по его замыслу способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета.

Эксперты предупреждают, что новые меры ударят по доходам населения и потреблению. Потребление было одним из драйверов роста экономики в 2017 г. Но в отличие от 2017 г. рост потребления в большей степени будет опираться на рост доходов. Дополнительные налоги и сборы могут свести такой рост на нет, так как двойной удар по населению, с одной стороны, снизит их доходы, а с другой — увеличит цены. Обнуление НДФЛ для бедных и прямая субсидия должны помочь им, но рост цен и налоговая нагрузка могут привести к росту числа бедных и сокращению среднего класса.