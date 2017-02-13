Galaxy Chocolate снял рекламный ролик специально ко Дню святого Валентина



Скриншот видеоролика

В современном мире у людей порой просто не остается времени на любовь. В рекламном ролике кондитерского бренда Galaxy Chocolate купидоны вынуждены преследовать героиню, которая слишком занята для того, чтобы влюбиться.

Рекламный ролик был снят BBDO специально ко Дню святого Валентина. Главная героиня - молодая девушка, типичная жительница большого города. Стрелы купидонов проносятся мимо нее, потому что у девушки нет времени на любовь. Героиня приходит в лес. Только там она может расслабиться и съесть кусочек шоколада. Тогда купидон, наконец, и пускает стрелу. «Торопись меньше. Чувствуй больше», - говорят авторы в конце видео.