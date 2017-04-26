Таким образом власти хотят привлечь внимание пешеходов, переходящих дорогу на красный свет



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Во Франции организация по обеспечению безопасности движения Road Safety Authority France запустила кампанию по предотвращению аварий, провоцируемых невнимательными пешеходами. Центром кампании стал специальный интерактивный билборд, имитирующий аварии.

Digital-билборд был установлен возле оживленного перехода с автоматическим светофором. Благодаря вмонтированным в него датчикам движения, камерам и динамикам, “умный” щит определял момент опасности, в частности, когда пешеходы переходили дорогу на красный свет, и издавал звуки аварии.

Затем испуганные лица пешеходов, снятые в момент “аварии”, публиковались прямо на билборде. Фотографии сопровождались фразой “Любое неосторожное движение может привести к трагедии. Всегда смотрите на светофор и переходите дорогу правильно”. Авторами идеи необычной кампании стали специалисты из агентства Serviceplan.