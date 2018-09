На всемирной премии Pentawards выбрали лучшие работы в области дизайна упаковки

Pentawards — ежегодная престижная премия, проводящаяся с 2007 года. В рамках конкурса проходит награждение выдающихся работ по дизайну упаковки. В составе жюри — 13 известных экспертов из области дизайна, включая председателя — Жерара Карона, главу агентства Noir Kappe.

В этом году Pentawards прошла для российских участников весьма успешно — трое взяли «золото», пятеро — «серебро», семеро — «бронзу».

Полный список победителей приведён на сайте Pentawards.

Краткий список победителей (российские призёры выделены красным шрифтом):

DIAMOND:

Auge Design (бренд Mutti, категория Food)

ПЛАТИНА:

ShenZhen Lingyun creative packaging design Co., Ltd (бренд YuXinLong, категория Beverages — Spirits)

Frame inc. (бренд Shirokuma no Okome, категория Food — Cereals)

Studio Kluif (бренд Bloomdale Eyewear, категория Body — Garments)

Bold (бренд GATUNA, категория Other Markets — Pet Products)

SERVAIRE&CO (бренд DIPTYQUE, категория Luxury — Perfumes)

ЗОЛОТО:

Nikita Konkin (бренд Savage Garden, категория Concept — Beverages)

NORD STREAM (категория Concept — Food) Entrant: LOCO studio

British Higher School of Art and Design (бренд Sea Foam, категория Concept — Body)

NX CREATIVE (бренд coscure, категория Body)

Marubi Co, Ltd. (бренд Marubi Co., Ltd. категория Body)

СЕРЕБРО:

Depot WPF (бренд Valaam, категория Food)

Getbrand (бренд Lavka Lado, категория Food)

Katya Mushkina (бренд Sweet Sky Concept, категория Concept)

BHSAD (бренд Fund Entrant, категория Concept)

British Higher School of Art and Design (бренд Obezvrezhen, категория Concept)

72 Creative (бренд Meihao, категория Food)

Ivie (бренд Yum China, категория Food)

Daiwa Can Company (бренд The Bite of the Fruits, категория Concept)

Westerdals Oslo ACT (бренд Prikk Bokstavkjeks (Prikk Alphabet Cookies), категория Concept)

БРОНЗА:

KIAN LLC (бренд Petroglyph, категория Beverages)

PUNK YOU BRANDS (бренд Dog and Fox, категория Beverages)

OTVETDESIGN (бренд Samson, категория Food)

Ohmybrand (бренд «Say cheese!' A line of cheese spread CHEESE!, категория Food)

Depot WPF (бренд BAHROMA, категория Food)

Brightpack/Roman Nekrasov (бренд Culinary Travel, категория Concept)

KIAN LLC (бренд NUH, категория Other Markets)

DRINK WORKS LIMITED Drink Works London, United Kingdom (бренд FANTA, категория Beverages)

Leodot (бренд APOFCO, категория Food)

Strømme Throndsen Design (бренд Toten Egg, категория Food)