Стоимость выросла почти до 40 рублей за км

Стоимость километра поездки на такси в столице подорожала впервые с 2015 года, составив около 40 рублей. Такие данные содержатся в исследовании Аналитического центра при Правительстве России.

Эксперты установили, что в 2014 году средняя цена составляла более 40 рублей, однако в 2015 году она опустилась ниже 40 рублей, а в 2016 году составляла менее 35 рублей. При этом в 2017 году средняя стоимость одного километра поездки снова поднялась почти до 40 рублей.

Средняя стоимость поездки по Москве с 2014 года снизилась почти на 35% и сейчас составляет чуть более 400 руб. Это произошло за счёт того, что потребители стали чаще ездить на небольшие расстояния. Время подачи такси тоже сократилось – с 10 минут в 2015 году до 4-5 минут по состоянию на конец 2017 года, говорится в исследовании.

Дальнейшее развитие рынка такси эксперты связывают с цифровизацией средств контроля и развитием самозанятости. Количество официально занятых в этой отрасли водителей на 2017 год составляет 584 тысячи человек.