Акция направлена против сексуального насилия над женщинами



Иллюстрация: скриншот ролика

В мексиканском метро появились вагоны-сексуальные насильники. Некоторые сиденья в таких вагонах выполнены в форме мужского тела с оголенными гениталиями. Они должны привлечь внимание мужчин к проблеме сексуальных домогательств в местном метро.

Акцию запустило правительство Мексики, обеспокоенное высоким уровнем сексуального насилия в метро Мехико. По статистике, 9 из 10 женщин подвергались домогательства и приставаниям во время поездок в общественном транспорте. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в поездах появились места с надписью «только для мужчин», на которых разместили выступы в виде пенисов.

Кроме того, в социальных сетях запустили акцию #NoEsDeHombres, во время которой женщины и мужчины могут высказаться против насилия в транспорте. Также агентство Quzpide выпустило ролик о том, как люди реагируют на такую социальную рекламу.

Мужчины в ролике выглядят шокированными и не соглашаются садиться на такое кресло. Организаторы подчеркивают, что никому не приятно ощущать телом чужие половые органы. Власти надеются, что с помощью такой рекламы получится донести до мужчин мысль о недопустимости домогательств.