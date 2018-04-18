Mail.ru Group совместно с Ростуризмом покажет гостям мундиаля интересные объекты в каждом городе

Федеральное агентство по туризму совместно с Mail.ru Group представило обновление для мобильного сервиса Maps. me, в котором представлены туристические маршруты по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими местами пешие маршруты будут охватывать различные объекты, связанные с футболом.

Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Нажав на объект, можно прочитать его подробное описание и ознакомиться с фотографиями. Текстовый и фотоконтент предоставляет Национальный туристический портал Russia.Travel. Карты будут доступны на русском, английском, испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках.

«В эпоху цифровой экономики и современных технологий мобильный контент приобретает для туристов первостепенное значение. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 регионами, в которых пройдут матчи, разработан целый ряд туристских маршрутов для болельщиков. Их „оцифровка“ и размещение в мобильном приложении сделает доступ к ним комфортным для гостей мирового футбольного первенства, поможет им увидеть все самое интересное, что есть в городах-организаторах и вынести самые приятные впечатления от поездки. Очень важно, что маршруты будут мультиязычные. Мы задействуем возможности наших национальных туристических офисов Visit Russia за рубежом, чтобы рекомендовать иностранным болельщикам пользоваться приложением Maps. me и размещенными в нем маршрутами для знакомства с нашей страной», — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«Мы предлагаем болельщикам со всего мира пешие прогулочные маршруты, чтобы они могли насладиться не только футболом, но и пребыванием в городе. Это позволит туристам познакомиться с глубокой и многогранной русской культурой, широтой русской души и поспособствует тому, чтобы развеять устоявшиеся стереотипы о нашей стране. Уверены, это поможет Maps. me стать главными картами Чемпионата», — отметил руководитель проекта Maps. me Евгений Лисовский.

Маршруты доступны во всех городах ЧМ-2018: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростову-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. После загрузки маршруты отобразятся на картах в приложениях сервиса для iOS и Android. Кроме того, в новой версии Maps. me уже будет доступна основная информация о стадионах и пунктах выдачи паспорта болельщика.