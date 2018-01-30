В список включены бизнесмены с состоянием свыше 1 млрд долларов

Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», содержащий 210 имен российских чиновников высокого ранга и крупных предпринимателей.

Сам по себе список не является санкционным и не налагает никаких ограничений на упомянутых в нем лиц, однако может лечь в основу решений американского правительства о мерах в отношении российских оборонных, энергетических и других предприятий, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся документ.

В документе содержатся имена: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 так называемых российских олигархов. В частности, в «кремлевский список» включили премьер-министра Дмитрия Медведева, а также членов кабинета министров, в числе которых министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, главы Минпромторга и Минкомсвязи Денис Мантуров и Николай Никифоров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В списке перечислены многие представители российского руководства и главы крупных компаний, среди них – Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Алишер Усманов, Роман Абрамович. Попал в него и российский программист Евгений Касперский. В документе прописано, что к фигурантам раздела «Олигархи» отнесены те, чье состояние, согласно открытым и заслушивающим доверие источникам, оценивается в 1 млрд долларов и более.Теперь список будут рассматривать в комитетах по иностранным делам сената и палаты представителей, в сенатских комитетах по вопросам банков и финансов и других подразделениях конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно закону, Госсекретарь, министерство финансов и руководитель Службы национальной разведки обязаны в 180-дневный срок представить в Конгресс доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями.

Ожидалось, что 29 января американская администрация также представит новый пакет санкций против России, однако Госдепартамент заявил, что закон сам по себе «служит средством сдерживания». Ведомство обратило внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, то коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.