Центральным событием мероприятия станет первая выставка социальных предпринимателей-производителей

16 мая 2018 года в Красногорске состоится «Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт».

На официальном открытии слета с приветственной речью выступят:

— А. Ю. Воробьев , губернатор Московской области;

— Н. И. Зверева , директор Фонда «Наше будущее»;

— Д. П. Буцаев , заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области;

— И. Е. Куимов , президент ТПП Московской области.

Участников мероприятия ожидает обширная деловая программа:

— упаковка и маркировка товаров для ритейла;

— определение себестоимости и политики ценообразования;

— организация собственной точки продаж;

— B2B-продажи: как начать продавать оптом;

— маркетинг и продвижение и многое другое.

Центральным событием мероприятия станет первая выставка социальных предпринимателей-производителей. На выставке будет представлена продукция более чем от сорока социальных предпринимателей со всей России: продукты питания, сувениры и народно-художественные промыслы, одежда и обувь, а также медицинские товары.

Социальные предприниматели получат возможность бесплатно показать свою продукцию на выставочных стендах и найти новых крупных клиентов. К участию приглашены представители крупных торговых сетей, в том числе X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, Леруа Мерлен, «Азбука вкуса» и другие.

Информационными партнерами мероприятия выступают: Sostav.ru, Национальный банковский журнал (NBJ), «Накануне», Newsland.com, «Стратегия», «Время Инноваций», «Босс», «Микрофинанс +», «Микрофинансирование в России», Российский микрофинансовый центр, «Банковское обозрение» (Bosfera.ru), ТВ «Pro Бизнес», Агентство социальной информации, радио «Медиаметрикс», ТВ «360° Подмосковье», информационный портал «Подмосковье сегодня», информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство».

Адрес проведения мероприятия: Красногорск, б-р Строителей, 1 (правительство Московской области).

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте: spslet.ru. Регистрация участников открыта до 11 мая 2018 года (до 18:00 по московском времени).

Аккредитация СМИ (до 14 мая до 18:00):

Дирекция общественных связей Фонда «Наше будущее»,

телефон: + 7 (495) 780 96 27, е-mail: pr@nb-fund.ru