Использовать новую функцию пока могут только обладатели смартфонов на iOS



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Социальная сеть Facebook добавила в мобильное приложение функцию создания GIF-изображений. Собственные «гифки» пользователи смогут делать при помощи камеры, сообщает The Verge.

Создать GIF-анимацию в Facebook будет довольно просто, для этого сначала пользователям нужно открыть камеру, а затем провести по экрану вправо. Изображение можно дополнить различными рамками и другими эффектами.

Однако делиться своими анимационными творениями можно будет лишь внутри соцсети. При загрузке GIF-ки сохраняются в формате видео. Еще одно ограничение касается их длительности, которая составляет всего несколько секунд.