Инициатором выступил актер Джим Керри

Всемирно известный актер Джим Керри недавно прославился своими шаржами на президента США. Свою последнюю работу он предложил использовать в качестве официального портрета президента.

Количество читателей Джима Керри в «Твиттере» подбирается к 20 миллионам. Поклонникам особенно нравится манера ведения микроблога известным актером: на страничке Керри регулярно размещает свои шаржи, среди которых немало политических.

Под раздачу Джима Керри зачастую попадает президент США Дональд Трамп. Последняя карикатура на него вызвала шквал комментариев пользователей.

На картине Трамп изображен в халате за поеданием мороженого. Всё бы ничего, но халат президента открывает его грудь, а сам Трамп трогает свой сосок.

В посте Керри обращается к Национальной галерее с просьбой использовать его картину в качестве официального портрета Трампа, который будет необходим по окончании его срока правления.

«Ты кричишь. Я кричу. Когда-нибудь мы перестанем кричать?» — так назвал шарж Джим Керри.

Отметим, что это далеко не первая карикатура на американского президента. Несколькими днями ранее актер изобразил его в сточной канаве.