Депутат Дмитрий Савельев возмущен продвижением кредитных организаций



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В Госдуме возмутились телерекламой и «яркими баннерами», которые обещают людям дешёвые кредиты и фактически заставляют их влезать в долги. Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев призвал оградить россиян от реклам-ловушек. «Необходимо обязать кредитные организации сообщать потенциальным заемщикам, что у них есть право подумать и сравнить предложения, а также право отказаться от оформления кредита в любой момент», — говорится на сайте депутата.

Рекламу кредитов без сравнения вариантов необходимо приравнять к недобросовестной на законодательном уровне, заявил Савельев. Он обеспокоен тем, что в 2016 году рост кредитной активности жителей России составил 28%. Немалую роль сыграли различные уловки, которые используют в рекламе финансовые организации, считает депутат.

«Во всем мире кредитные средства используются для решения гражданами финансовых вопросов, например, жилищной проблемы. В нашей стране кредиты давно стали привычным способом совершения необходимых крупных покупок. Но, к сожалению, действия кредитных организаций по отношению к гражданам, особенно к тем, чья финансовая грамотность оставляет желать лучшего, корректными зачастую не назовешь. В текущей ситуации я вижу задачей государства сделать так, чтоб коммерческие структуры не сдирали с людей последнюю рубашку», — сказал парламентарий.