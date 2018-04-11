Владельцев соцсетей и мессенджеров обяжут создавать на территории РФ свое представительство

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект, обязывающий владельцев соцсетей и мессенджеров создавать на территории РФ свое представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлениям недостоверную информацию, сообщает ТАСС.

Законопроектом вводится понятие «владелец публичной сети», российская аудитория которых превышает 100 тыс. человек в сутки. Владельцы должны в течение 24 часов удалять информацию, которая «направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Если компания не удалит противоправную информацию в течение суток, ее ждет штраф, после повторного нарушения Роскомнадзор будет обращаться в суд с требованием ограничить доступ к данным ресурса.

Кроме того, законопроект обязывает владельцев публичной сети «вести реестр поступивших от пользователей публичной сети заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию, а также в случае обнаружения фактов распространения в публичной сети общественно значимой информации под видом достоверных сведений принимать меры по их удалению, в том числе по решению соответствующего государственного органа».

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. В целом комитет поддержал концепцию инициативы, однако ко второму чтению предстоит серьезная доработка проекта закона.