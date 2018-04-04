Стрелявшая женщина погибла, ранены по меньшей мере 4 человека

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Стрелявшая женщина погибла, ранены по меньшей мере четыре человека, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне в местное отделение полиции поступило не менее 50 звонков о том, что в офисе видеосервиса происходит стрельба. Сотрудники YouTube в соцсетях писали, что люди в панике бегут из здания.

Стрелявшая в людей женщина покончила с собой. Это была местная жительница, одетая в черную одежду с платком на голове. Она не имела отношения к компании YouTube и, по одной из версий, стреляла в своего молодого человека. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы и одном погибшем. «Всего у нас четверо жертв, которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании», — сообщил представитель правоохранительных органов.