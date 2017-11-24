Онлайн-ритейлер инвестирует в сеть для доставки товаров около 1 млрд рублей



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«Дикси» заключила партнерское соглашение с онлайн-ритейлером Ozon.ru, согласно которому в ближайшее время в магазинах сети начнется размещение сети поcтаматов Ozon Box для получения покупок, заказанных онлайн.

Реализация проекта начнется с Москвы и Московской области, где до конца года планируется установить устройства в 120 магазинах. В следующем году около 400 постаматов разместятся в других регионах присутствия сети.

Размещение постаматов на свободных площадях позволит торговой сети привлечь дополнительный трафик в свои магазины, а покупателям – получить онлайн-заказ во время похода за товарами первой необходимости в магазин у дома. Такой формат пользуется большой популярностью у жителей больших городов, т.к. дает возможность сэкономить время и совместить офлайн и онлайн покупки. В случаях, когда покупатель хочет получить онлайн-заказ инкогнито, постамат становится практически единственной альтернативой курьерской доставке.

«Мы в приоритетном порядке предоставляем в субаренду площади компаниям, которые развивают такие популярные сервисы, как Ozon.ru, и дополняют наше предложение комплексом востребованных услуг. Для нас важно, чтобы покупатели торговой сети «Дикси» могли не только приобрести все необходимые товары, но и пользовались расширенным сервисным предложением. Такой подход стимулирует продажи и способствует росту дополнительного трафика в магазины сети»- сообщил Евгений Малков, директор по развитию бизнеса «Дикси».

Помимо «Дикси» партнерами Ozon.ru по размещению стали магазин «Авоська», аптеки «36,6» и «Горздрав», бизнес-центры компаний PSN Group, «Альта Плюс» и «Бизнес-Недвижимость», а также ряд жилищных комплексов.