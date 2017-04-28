Компания David Lloyd организует курсы для тех, кто “смертельно устал”





Компания David Lloyd, развивающая сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, в качестве эксперемента начала проводить групповые занятия, в рамках которых уставшие люди могут вздремнуть в специально оборудованных классах, пишет The Telegraph.

Серия занятий получила название Napercise — производное от английских слов слов “Nap” (короткий сон) и “Exercise” (упражнение). Занятие длится час, в него входит 45-минутный сон и небольшая гимнастика до и после отдыха. David Lloyd будет предоставлять участникам курсов маски для сна, кровати, а также обещает поддерживать в классе комфортную температуру для сна.

По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со “смертельной усталостью”, в первую очередь для родителей маленьких детей. Тестовые занятия пройдут 28 и 29 апреля в одном из лондонских тренажёрных залов сети. По их результатам в David Lloyd примут решение, о запуске подобных курсов по всей Великобритании.