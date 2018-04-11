Кампания разработана агентством Saatchi&Saatchi Russia

Начало весны неизбежно связано со стартом дачного сезона. Заядлые дачники с волнением ждут не только многокилометровых пробок, но и первой встречи со своим участком после долгого расставания.

Cеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ и агентство Saatchi&Saatchi Russia запустили новую креативную рекламную кампанию, приуроченную к началу дачного сезона.

В ОБИ признаются, первая поездка на дачу зачастую выглядит как настоящий остросюжетный триллер, полный неожиданных поворотов и неприятных сюрпризов.

В связи с обновлением расширением ассортимента и с большим количеством промоакций, запланированных на ближайший год, сеть магазинов ОБИ разработала новую коммуникационную стратегию на год: «ОБИ. Каждый раз лучше», основная идея которой — постоянное развитие и совершенствование компании, а также понимание потребностей и ожиданий покупателей.

Данный посыл будет реализован в различных рекламных каналах, включая ООН, digital и ТВ. При этом креативной составляющей для годовой ТВ кампании стали киноистории в различных жанрах: триллер, драма и романтическая комедия.

В основе сюжета для «дачного» ТВ ролика лежит типично российский инсайт. Как правило, осенью дачники «консервируют» свои участки и дома на зиму, а с наступлением весны выезды на дачу становятся неотъемлемым семейным ритуалом. Ну, а первый выезд на дачу после зимы — это почти всегда пугающая неизвестность. Основываясь на этом инсайте, креативное агентство Saatchi&Saatchi Russia создало кампанию в новом для нас и для рынка формате дачного триллера. Но на этом мы не перестанем вас удивлять, осенью ждите новую киноисторию для ремонтной кампании!

«Какой российский человек не бросал свою дачу на зиму? Конечно, за время длительной зимы дачи дичают и копят в себе обиды вместе с дождем и снегом, несмотря на то, что их бережно консервируют перед длительной разлукой. Вашей даче приходится не легко без вас, она противостоит суровой стихии в одиночку, пока вы отсиживаетесь в теплой квартире и пьете глинтвейн. А когда вы возвращаетесь с городской планеты комфорта, вам становится страшно при виде вашей дачи, и она вольна показать, как скучала по вам. Хорошо, что есть ОБИ, с которым начинать каждый дачный сезон не страшно, а страшно удобно! Хорошо, что есть жанр триллера, в котором можно ярко рассказать вам об этом!», — Юрий Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi & Saatchi Russia.

Состав творческой группы:

ОБИ (клиент)

Директор по маркетингу и электронной коммерции: Александр Шиндяпин

Начальник отдела рекламы: Елена Нарышкина

Специалист по рекламе: Екатерина Голева

Saatchi&Saatchi Russia (агентство)

Креативный директор: Юрий Полонский

Директор по стратегическому планированию: Юлия Аракелова

Арт-директор: Анастасия Маркина

Копирайтеры: Георгий Якушкин/Александра Полякова

Руководитель дизайн студии: Андрей Ивандиков

Директор клиентского отдела: Майя Цагурия

Старший аккаунт-менеджер: Мария Курган

Продюсер: Анна Воронова

ФИЛЬМ-СЕРВИС (продакшн)

Режиссер: Charley Stadler

Оператор: Иван Соломатин

Продюсер: Екатерина Гетта

Композитор: Шамала Тамразова