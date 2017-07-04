Нам становится все труднее разделять корпоративное и личное пространство в своих аккаунтах



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Санкции и увольнения за неправильные, с точки зрения компании, посты, репосты, селфи и обсуждения в соцсетях применяются все чаще. Становится понятно, что пора четко обозначать, должна ли активность сотрудников в соцсетях соответствовать политике компании. И это вдвойне актуально для работников маркетинга и рекламы, которые часто делятся корпоративными новостями и проектами на своих личных страницах.

В этических кодексах компаний социальные сети пока упоминаются редко. В основном, говорится о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе через соцсети, как в кодексе Сбербанка, который запрещает сотрудникам “обсуждать без согласия на публичных интернет-ресурсах информацию, связанную с деятельностью” организации.

Некоторые компании начинают регламентировать поведение сотрудников в социальных сетях, как это делают Microsoft, Citi или МТС. В Кодексе делового поведения и этики МТС подчеркивается, что ее работники должны “соблюдать определенные правила при размещении информации о компании в Интернете и при общении в социальных сетях”.

Указывая МТС в качестве места работы в своем профиле, человек автоматически начинает ассоциироваться с компанией. “...Его комментарии могут восприниматься как официальная позиция компании. Поэтому сотрудникам не рекомендуется комментировать в публичном поле действия конкурентов или регуляторов, позволять себе любые дискриминирующие или оскорбительные высказывания в адрес других пользователей”, — уточняется в этическом кодексе МТС.

Другие компании выпускают отдельные гиды по использованию соцсетей. Например, “Правила использования социальных медиа в корпорации Intel” вводят идентификацию сотрудников (#ЯСОТРУДНИКINTEL) и даже рекомендуют писать отказ от ответственности при публикации своего мнения в соцсетях. Предлагается такой вариант: “Пост, опубликованный на этом веб-сайте, выражает исключительно мое мнение и не обязательно представляет позиции, стратегии или мнения корпорации Intel”.

Как компании справиться с угрозой неконтролируемого потока твитов и постов от сотрудников? Отвечает генеральный директор коммуникационного агентства PRT Глеб Сахрай:

“Для начала, стоит задаться вопросом – а проблема ли это вообще? Или предвестник изменений в корпоративных правилах, медиа, головах людей – когда мы научимся терпеть разницу и разделять личное мнение и политику компании. Если что-то невозможно контролировать, возможно, проще смириться. А пока есть смысл стремиться различать тонкую грань между “криком души” и “официальным заявлением”, понимая, что все, что сказано, может быть использовано против. До тех пор, по крайней мере, пока общество не привыкнет к новым медиа реалиям”.

Какими принципами руководствоваться сотрудникам при общении в соцсетях? Объясняет генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications Андрей Баранников:

“Кодексы использования соцсетей сотрудниками приняты в некоторых компаниях, но главный цензор – Вы сами, Ваше осознание того, что уместно, а что нет, что является основанием для выражения своей личной позиции, а где лучшая позиция – промолчать. В нашей компании принято простое правило: сотрудники вправе выкладывать новости про свои проекты и своих клиентов, но этически выдержанные по отношению к клиенту и самой компании”.

И комментирует генеральный директор агентства по связям с общественностью и социальным медиа Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин:

“Есть только один верный способ провести грань между личным и корпоративным в соцмедиа – перестать ими пользоваться. Как только ты под настоящим именем регистрируешься в соцсети и начинаешь размещать посты, открытые для всех, ты сам превращаешь личное пространство в общественное. И твоя “стена” – это не только про тебя, но и про семью, про друзей, про близких, про дальних. И про твое место работы. Если ты открыл людям свой профиль, где указано ФИО и место работы, наснимал сотни селфи из офисного лифта, зачекинился в “великолепном настроении” на корпоративе, а потом написал что-то противоречащее политике работодателя – будь готов к последствиям”.

А как на Западе относятся к активности сотрудников в соцсетях? Рассказывает Ксения Чабаненко, основатель коммуникационного агентства А-ТАК, ex-глобальный коммуникационный директор Mail.Ru Group, сейчас работает в Кремниевой долине США:

“Если отвечать на вопрос, можно ли на Западе писать все что угодно в своих соцсетях, то короткий ответ – да. Это можно делать и у нас, но дьявол, как всегда, в мелочах. Например, несколько дней назад моему другу после публикации своего мнения в Facebook предложили написать заявление об уходе с открытой датой. Разумеется, это случилось в России. На Западе сотруднику никогда не скажут, что какие-то санкции последовали из-за его публичной активности. В Калифорнии можно уволить просто так, одним днем и без особого разъяснения причин, но нельзя уволить за выражение своего мнения.

Наиболее опасны несанкционированные высказывания сотрудников про деятельность публичных компаний. В этом случае совершенно легитимно и корректно будет ограничивать активность сотрудников в соцсетях (и не только) по существенным вопросам. Для сотрудников должно быть прозрачно не только, чего юридически нельзя говорить на мероприятиях или публиковать в соцсетях, но и как они при желании могут поучаствовать в публичной активности компании. Самая большая ошибка, которую приходится исправлять, – это полная оторванность PR-подразделения от команды”.