Авиакомпания запустила специальную акцию для пассажиров

Стереотип о том, что путешествие поездом дешевле, чем авиаперелет, очень плотно засел в головах россиян. На протяжении долгого времени авиакомпании предпринимают попытки по его разрушению, предлагая своим пассажирам дешевые перелеты или выгодную систему лояльности. Новая акция, запущенная Utair в декабре этого года, разработана, чтобы в новогодний отпуск россияне не поехали, а полетели.

На промостранице сайта авиакомпании, указав номер ж/д билета, можно получить 500 рублей на рейс по этому направлению, а также 300 бонусных миль на следующий перелёт. Подарок от Utair можно получить даже при отсутствии билета – вам будет начислено 300 рублей на ближайший перелёт.

Многие пассажиры поездов считают, что путешествие на самолете намного дороже. С помощью нашей акции они могут убедиться – стоимость авиаперелетов на большинстве направлений ниже. Например, из Москвы в Казань со скидкой можно будет улететь за 290 рублей, в Нижний Новгород и Краснодар – за 485. По нашим подсчетам, штраф за возврат билета на поезд в среднем составляет 500 руб. Utair компенсирует эту сумму скидкой на авиаперелет. С помощью акции авиакомпания планирует также привлечь новый сегмент путешественников. В среднем мы ожидаем по 5 новых пассажиров в день на каждом рейсе, или около 300 тыс. в год», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Новая акция соотносится и с позиционированием Utair. Авиакомпания стремится сделать авиаперевозки доступными для всех, ведь её миссия – сближать людей с тем, что для них важно.