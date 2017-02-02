Это от 0,4% до 1,5% мирового ВВП



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Ущерб от хакерских атак в мире за последние годы достигает от $300 млрд до $1 трлн. Об этом сообщил заместитель начальника Центра Федеральной службы безопасности Николай Мурашов во время выступления на «Инфофоруме-2017». В ФСБ считают, что это составляет от 0,4% до 1,5% мирового ВВП.

По словам Мурашова, безопасность критической инфраструктуры невозможно обеспечить только силами государства. Он считает, что бизнес «должен осознать ответственность за нарушение управления бизнес-процессами, которое может повлечь за собой эффект домино».

Также Мурашов подчеркнул, что стабильность социально-экономического развития России зависит от безопасности критической инфраструктуры.

В прошлом году Центробанк запустил ряд мер, призванных обезопасить платежные сервисы от киберугроз. В перспективе эти требования будут оформлены в виде национальных стандартов. Их разработкой займется специально созданная межведомственная рабочая группа, в состав войдут сотрудники ЦБ, представители Минфина, МВД России, Минкомсвязи и ФСТЭК.