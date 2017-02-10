Droga5 предлагает подарить открытку со странной рыбой, а не с котятами





Сегодня тысячи видов животных и растений находятся под угрозой вымирания. Однако люди уделяют гораздо больше внимания проблемам «милых» животных. Все любят панд, тигрят и полярных мишек. Но кто захочет спасти рыбу-каплю или пурпурную лягушку? В Droga 5 сделали серию открыток ко Дню святого Валентина с фотографиями незаслуженно забытых животных.

«Уродливые и забытые» - так называется серия открыток, подготовленная рекламным агентством Droga5. Обычно открытки ко Дню святого Валентина украшают фотографиями щенков, котят и других мягких и пушистых созданий. Но в этом году авторы проекта решили рассказать о менее привлекательных животных. Кроме того, покупая открытку, вы поддержите жаб и обезьян не только морально – полученные средства агентство переведет на счета природоохранных благотворительных организаций.

«В конце концов, любовь слепа», - замечают авторы проекта. Все животные заслуживают любви и заботы. В агентстве считают, что открытки также идеально подходят ко Дню святого Валентина, ведь внешность в любви совсем не главное.