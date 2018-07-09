Новая разработка ляжет в основу всех низкопольных вагонов

Уралвагонзавод, входящий в «Ростех», представил на открывшейся в Екатеринбурге промышленной выставке «Иннопром-2018» «секретный» трамвай 71−415, аналогов которому нет в России. Машина настолько инновационна, что посетителям форума ее показали не всю, сообщает РИА Новости.

Трамвай имеет высокий потолок и низкий пол, 33 посадочных места, и максимальную вместимость — 190 человек. Разработанную уральским заводом тележку транспортного средства — с двойным рессорным подвешиванием — тщательно замаскировали для профилактики интеллектуального рейдерства.

«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины», — рассказал разработчик Сергей Соловьев.

Разработчики трамвая впервые применили технологию пластиковой обшивки наружных бортов — он обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. В вагонах установлена новая информационная система — мониторы, Wi-Fi, а также предусмотрена возможность зарядить телефон или планшет через USB.

Стоимость одного трамвая в базовой комплектации составляет порядка 24 млн рублей. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов. К концу года предприятие планирует разработать модель трамвая 71−415 для узкой колеи для таких городов, как Евпатория, Калининград и Пятигорск.