Уральское агентство решило подготовить иностранцев ко встрече с рядовыми жителями Екатеринбурга





Уральские информационное агентство Ura.ru подготовило разговорник для иностранных туристов, собирающихся посетить Екатеринбург в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Журналисты назвали словарь “уралмашевско-ан глийским”.

Агентство отмечает, что чиновники из городской администрации уже заканчивают разработку типовых разговорников для своих сотрудников. Однако помимо волонтеров и городских служащих гости ЧМ-2018 столкнутся и с простыми уральцами, не подготовленными к приему иностранцев. Поэтому чтобы хоть немного ликвидировать языковую пропасть Ura.ru подготовило свой вариант разговорника.

Отметим, в середине февраля американский портал BuzzFeed опубликовал свой сборник выражений на русском языке, правда, в отличие уральского разговорника, он содержал большое количество матерных слов и фраз.

Американские журналисты также постарались пояснить, при каких обстоятельствах эти фразы обычно используются, однако русскоязычные читатели ресурса раскритиковали авторов за неточности в описании ситуаций, к которым подходят выражения.