Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru задает топ-менеджерам медийного и рекламного бизнеса два вопроса – о том, как изменился рекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится управляющий директор BBDO Group Игорь Кирикчи.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок этом году? И почему?

Трудно говорить о трендах в разрезе одного года, поскольку тренды – это более долгосрочное явление. Конечно же появляются новые технологии, которые постепенно внедряются во все сферы нашей жизни, в том числе находят применение и в рекламе. Пока что мало, например, хороших кейсов с использованием Big Data, но они появляются. Российский рынок продолжает осваивать digital-среду, создается все больше стратегических интегрированных кампаний, в которых миксуются различные онлайн и офлайн каналы, и множество единиц контента взаимодействует между собой.

В мире очень актуальна тема равноправия – гендерного, расового и так далее. До нас, правда, доходят только отголоски, но, тем не менее, тренд присутствует.

По тем работам, которые были представлены в этом году на «Каннских львах», мне показалось, что в рекламном креативе почти не осталось места сторителлингу. Подавляющее большинство победивших работ оставляют ощущение, что яркий и необычный аудиовизуальный ряд начал заменять идею. Ты восхищаешься тем, как все это снято, как смонтировано, как использована музыка, но после просмотра подвисает вопрос: а что хотели сказать? Я понимаю, что эмоции и ассоциации важны, но они не должны подменять смыслы. Хотя, возможно, это не тренд, а стечение обстоятельств, состав и настроение жюри, и в следующем году все изменится.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие, на ваш взгляд?

Сейчас говорят и пишут, что рынок ждет замедление, но это как с прогнозами погоды – обычно все происходит наоборот. Как работали, так и будем работать. Digital развивается, рынок интернет-рекламы по объему обогнал телевидение и это, очевидно, не временная победа. Ярких и эффективных интегрированных кампаний, я надеюсь, станет больше. Digital по-прежнему будет сильно влиять на креатив. Но прогнозировать, какие именно новые инструменты появятся, я не возьмусь. Digital – очень динамичное направление.