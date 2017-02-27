Главный конкурент Nike и Adidas откроет первый российский магазин летом



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Крупная американская сеть по продаже спортивных товаров Under Armour готовится к выходу на российский рынок. Развиваться на территории РФ компания будет по франчайзингу, об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знакомые с планами российского партнера ритейлера.

По информации источников издания, главный конкурент Nike и Adidas откроет свой первый российский магазин по франшизе летом. Уже известно, что офис Under Armour будет располагаться в Москве. В будущем американская сеть планирует запустить в России интернет-магазин.

Сейчас Under Armour занимает пятое место по стоимости на рынке спортивных товаров. По итогам 2016 года компания увеличила продажи одежды на 19%, а обуви - на 68%, при росте общей выручки до 1 млрд долларов. Первоначально более 90% продаж Under Armour приходилось на внутренний американский рынок, но в последнее время компания проводит широкую международную экспансию и работает в Китае, Японии, Австралии и странах Европы.