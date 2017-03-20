Представитель легендарной династии скончался на 102 году жизни



Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер. Фото РИА Новости

В США скончался Дэвид Рокфеллер, последний из внуков первого миллиардера Америки, основателя компании Standard Oil Джона Рокфеллера. Миллиардер и филантроп умер в своем поместье под Нью-Йорком в возрасте 101 года, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя семьи миллиардера.

Дэвид рокфеллер в Нью-Йорке 12 июня 1915 года, окончил Гарвардский университет, учился в Лондонской школе экономики и политических наук, защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В годы войны он находился в Северной Африке и Франции, работая на военную разведку. После войны участвовал в различных семейных деловых проектах.

В 1946 году началась его долгая карьера в Chase Manhattan Bank, президентом которого он стал 1 января 1961 года. Двадцать лет спустя, в 1981 году, ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста для этой должности.

Рокфеллер известен как убежденный глобалист и идеолог неоконсерватизма. На протяжении многих лет он был участником заседаний Бильдербергского клуба, входил в его "комитет управляющих". В 1970-1985 годах он возглавлял совет директоров американского Совета по международным отношениям, а затем был его почетным председателем. Кроме того, он был сторонником ограничения и контроля рождаемости во всемирном масштабе. Опасение Дэвида Рокфеллера вызывали растущее потребление энергии и воды, а также загрязнение атмосферного воздуха из-за роста населения Земли.

В опубликованном 20 марта 2017 года рейтинге миллиардеров Forbes Дэвид Рокфеллер занял 581-е место с состоянием 3,3 млрд долларов. Составителями рейтинга он был назван самым старым из всех живущих на Земле миллиардеров.