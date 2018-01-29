Бизнесмен скончался в Швеции на 92 году жизни

Ингвар Кампрад, основатель компании IKEA, умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января в возрасте 91 года, сообщается на сайте IKEA.

В заявлении IKEA отмечается, что ее основатель был одним из величайших предпринимателей XX века, которого любили не только близкие родственники, но и сотрудники. «Ингвар Кампрад был настоящим бизнесменом с типичным шведским характером. Он был трудолюбивым и упрямым, одновременно добрым и веселым», – говорится в сообщении.

Ингвар Кампрад родился 30 марта 1926 года в южной Швеции. Бизнесом он стал заниматься в юности, продавая соседям карандаши, спички и елочные игрушки. В 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца, он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA. Изначально компания торговала товарами для дома.

В 1956 году он догадался продавать мебель со складов, которые были переоборудованы в выставочные залы. При этом у покупателя была возможности забрать мебель с собой, потому что она легко разбиралась и собиралась. Благодаря этим идеям IKEA стала лидером мебельного рынка в Швеции, а затем начала открывать магазины и в других странах мира, в том числе и в России.Кампрад в последние годы передал бразды правления компанией своим помощникам, однако до самой смерти он следил за развитием IKEA и в случае необходимости вносил свои коррективы. Кампрад признан одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивается в 62 млрд евро.