Институт цвета Pantone представил Цвет 2018 года в рамках первой официальной презентации в России

Цвет года является выражением того, что важно для мировой культуры, общественных настроений и текущих тенденций. Ультра-фиолет олицетворяет оригинальность, вдохновляет на поиски, символизирует новаторские идеи и яркую индивидуальность.

Оттенок Ultra Violet (Ультра-фиолет) был представлен на подиумах во время модных показов коллекций «осень-зима» и «весна-лето» 2017/2018, а также на шоу, демонстрирующих домашние интерьеры. Отмечается, что в зависимости от контекста использования, ультра-фиолет практически универсально вписывается в любые категории товаров, будь то премиум или масс-маркет, и подходит любому типу покупателей.

«Наше время требует изобретателей и визионеров, которые будут задавать новую парадигму социальной реальности. Новый цвет года символизирует способность предугадывать будущее, которая присуща оригиальному мышлению. Загадочный и многослойный, Ультра-фиолет таит в себе тайны космоса и грядущие неизведанные открытия, на пороге которых мы находимся. Он подпитывает нашу интуицию и воображение», – рассказывает директор Pantone по региону EMEA Фабио Вентуротти.

Институт Цвета Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. Принятие решения требует длительного исследования и тщательного анализа текущих тенденций. Ежегодно эксперты Института Цвета Pantone исследуют различные сферы в поисках новых цветовых веяний: модные показы, телевидение, кино, индустрия развлечений, архитектура, театр, торговля, туризм, новые образы и даже спортивные события. Также при выборе Цвета Года учитывается влияние новых технологий, материалов, текстур и эффектов, связанных с цветом.