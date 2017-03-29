Украинская "дочка" Сбербанка перейдет к новому владельцу



Фото РИА Новости

Латвийский Norvik Banka и британский гражданин Саид Гуцериев выкупят украинскую "дочку" Сбербанка. После сделки банк будет носить бренд Norvik Banka и регулироваться Европейским центральным банком, считает основной акционер латвийской финансовой организации Григорий Гусельников. “Я думаю, что не будет никаких оснований считать его российским”, - заявил бизнесмен в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Владельцем 45% ПАО "Сбербанк" станет Norvik Banka, остальное приобретет сын главы совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева. Гуцериев-младший оформит покупку через принадлежащую ему белорусскую компанию. Процесс заключения сделки может занять от 2 до 4 месяцев, после чего Гусельников рассчитывает на снятие санкций Евросоюза и Украины с приобретаемых активов. Санкции США могут быть сняты только после подачи отдельного обращения. “Товарищи в Вашингтоне” готовы довольно оперативно это сделать, сказал банкир.

По информации “Коммерсанта”, сумма сделки составит примерно 130 млн долларов, то есть чуть меньше капитала украинской “дочки” Сбербанка. Продавец заметно уступил в цене из-за санкций, введенных президентом Украины в отношении российских банков, а также из-за акций украинских радикалов. Они последовали за сообщением Сбербанка об обслуживании граждан с паспортами ЛНР и ДНР. Активисты действовали крайне агрессивно, блокировали офисы и создавали паническую обстановку вокруг банка.

Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, санкции сроком на один год применяются к украинским Сбербанку, VS Bank (подконтролен Сбербанку), Проминвестбанку (принадлежит ВЭБу), ВТБ и БМ-банку (входят в группу ВТБ). Такие меры были приняты для предотвращения вывода ими капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Согласовать сделку должен ещё Нацбанк Украины (НБУ), но пока там не получали официального уведомления или соответствующих документов. "Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех нормативных требований и законодательства . Национальный банк поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи", — уточнили в НБУ.