Власти Украины хотят обсудить установку системы Powerwall 2



Илон Маск. Фото wikipedia.org

Правительство Украины заинтересовалось энергетическим проектом Илона Маска, который бизнесмен планирует запустить в одном из штатов Австралии. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это интересная идея, и страна очень хочет стать полигоном для инноваций. В Twitter он предложил Маску обсудить детали проекта.

Гройсман обратился к основателю Tesla и SpaceX после того, как предприниматель подтвердил возможность установки Powerwall 2 на Украине. На соответствующий вопрос пользователя Маск ответил: «Конечно. Смотрите мой предыдущий твит о цене. Сайт скоро обновится, так что все будет полностью прозрачно».

Ранее вице-президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Рив пообещал за 100 дней решить энергетические проблемы штата Южная Австралия. Сделать это планируется за счет установки аккумуляторной системы хранения энергии Powerwall 2. Австралийский миллиардер, глава компании Atlassian Майк Кэннон-Брукс усомнился в серьезности намерений Tesla, на что Маск заявил — либо система заработает в срок, либо достанется штату совершенно бесплатно. В свою очередь, Кэннон-Брукс выразил готовность помочь с решением административных и финансовых вопросов.

Цель Tesla — установить четкие и прозрачные тарифы. По словам Маска, в рамках пакета стоимость киловатт-часа составит 250 долларов. Проблема Австралии заключается в том, что стране не хватает существующих источников электроэнергии. Хотя там активно используется энергия ветра и солнца, при определенных погодных условиях ощущается ее дефицит. За последние полгода Австралия пережила несколько волн отключений электроэнергии — блэкаутов.