Украинцы призывают уважать разнообразие

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Celebrate Diversity – официальный слоган музыкального конкурса «Евровидение-2017». Эмблемой конкурса стали традиционные красно-черные бусы, которые в украинской культуре являются не только украшением, но и оберегом.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет этой весной в Киеве, потому что в прошлом году первое место заняла украинская певица Джамала. Украинцы активно готовятся к проведению «Евровидения». Бюджет конкурса составит более 655 млн. гривен ($24,4 млн.). Из них 455,7 млн. гривен (около $17 млн.) будет выделено из бюджета Украины, а остальные 200 млн. ($7,4 млн.) предусмотрено в городском бюджете Киева.

Чтобы выбрать агентство для создания креативной концепции «Евровидения-2017», в стране провели конкурс. Победило два украинских агентства - Republique и Banda agency, - которые объединились специально для этого проекта. Киевское креативное агентство Banda Agency недавно представило необычную рекламную кампанию для киевского модного бутика Asthik. Для «Евровидения» творческая команда проекта взяла за основу логотипа традиционные бусы. Каждая бусина отличается особенным узором и формой. Бусы символизирует, что все мы уникальны, но нас объединяет любовь к музыке.

«Задачей, которую мы ставили перед собой, работая над логотипом, было желание вывести образ традиционных для украинской культуры бус на другой уровень, сделать его понятным новой аудитории», - рассказал сооснователь агентства Republique Денис Герасько. «Мы взяли этот традиционный элемент – бусы – и придали ему яркий современный вид», - добавил креативный директор Banda Agency Павел Вржещ.

Та же идея – все мы уникальны, но мы вместе – легла в основу слогана песенного конкурса Celebrate Diversity (на росс. сайте конкурса – «Праздник разнообразия»). Celebrate Diversity (в украинском варианте «шануймо розмаїття», что можно перевести как «давайте уважать разнообразие») - ключевая тема «Евровидения-2017».

«Слоган Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together. В теме «Евровидения» этого года есть важные для песенного конкурса ценности. Celebrate Diversity говорит об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что нас отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех нас объединяет хорошая музыка», - рассказал исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд.

Страна-организатор конкурса представляет официальный логотип «Евровидения» с 2004 года. Нужно разработать некую общую тематика, которая отражала бы самобытность страны и была отражена в постановке шоу.

В России в это время обсуждают кандидатуры представителя страны на песенном конкурсе. Главным претендентом считают Александра Панайотова.