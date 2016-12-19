Крупнейший украинский банк перешел в собственность государства

Власти Украины решили национализироват ь ПриватБанк ради «обеспечения стабильности в финансовой системе страны». Все юридически-форма льные решения приняли Совет национальной безопасности и обороны, Национальный банк, Кабинет министров и Министерство финансов. Последнее стало официальным владельцем ПриватБанка. Государство уже гарантировало неприкосновеннос ть и целостность денег клиентов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк сообщили, что национализироват ь ПриватБанк предложили частные акционеры. Они обратились к правительству и попросили стать «полным собственником» государства в интересах клиентов. Новым председателем правления банка станет экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. Он займется обновлением команды топ-менеджеров.

Переходный период начнется 19 декабря и продлится несколько месяцев, написал зампред правления кредитной организации Дмитрий Дубилет. Он же заявил, что с начала войны банк пережил семь информационных атак, но последняя была самой тяжелой. СМИ регулярно сообщали о возможной передаче компании в госсобственность , что вызывало отток средств физических лиц и корпоративных клиентов.



facebook.com

Ранее топ-менеджер ПриватБанка Олег Гороховский называл распространение слухов о скорой национализации банка спланированной атакой. «Если бы государство хотело банк национализироват ь, то оно бы действовало без лишней публичности. Здесь же все по-другому: используя непонимание гражданами сути национализации, разгоняют панику», — говорил он.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил в обращении, что клиентами ПриватБанка является примерно половина взрослого населения страны и более 50% юридических лиц. «Косвенно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-эконом ическая ситуация в стране – настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный. Из-за этого его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Альтернатива выглядела бы непростительной, ибо она означала закрыть глаза, спрятать голову в песок и ждать, пока банк рухнет», — объяснил глава государства.

По словам Порошенко, проблемы ПриватБанка накапливались годами, а война и экономический кризис только обострили их. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации, при этом действующая бизнес-модель себя исчерпала. Серьезную обеспокоенность из-за ситуации в банке постоянно высказывали ключевые финансовые партнеры – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие.

ПриватБанк основан в 1992 году, его основными акционерами являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. На 1 июля 2016 года по объему общих активов был крупнейшим среди 108 банков Украины.