Власти Украины решили национализироват
Глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк сообщили, что национализироват
Переходный период начнется 19 декабря и продлится несколько месяцев, написал зампред правления кредитной организации Дмитрий Дубилет. Он же заявил, что с начала войны банк пережил семь информационных атак, но последняя была самой тяжелой. СМИ регулярно сообщали о возможной передаче компании в госсобственность
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Ранее топ-менеджер ПриватБанка Олег Гороховский называл распространение слухов о скорой национализации банка спланированной атакой. «Если бы государство хотело банк национализироват
Президент Украины Петр Порошенко напомнил в обращении, что клиентами ПриватБанка является примерно половина взрослого населения страны и более 50% юридических лиц. «Косвенно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-эконом
По словам Порошенко, проблемы ПриватБанка накапливались годами, а война и экономический кризис только обострили их. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации, при этом действующая бизнес-модель себя исчерпала. Серьезную обеспокоенность из-за ситуации в банке постоянно высказывали ключевые финансовые партнеры – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие.
ПриватБанк основан в 1992 году, его основными акционерами являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. На 1 июля 2016 года по объему общих активов был крупнейшим среди 108 банков Украины.