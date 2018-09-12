Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+5
Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

В Санкт-Петербурге аннулированы новогодние конкурсы на праздничное оформление города

12.09.2018 в 13:30

УФАС отменило госзакупки на общую сумму в 103 млн рублей

Depositphotos

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС выдала ГУП «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРР) предписание аннулировать конкурсы на праздничное оформление Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству. Заказчик неверно выбрал способ определения поставщика сразу по восьми конкурсам, сообщается в пресс-службе УФАС.

В частности, по итогам заседания было решено аннулировать госзакупки на общую сумму в 103 млн рублей (три аукциона на поставку новогодних искусственных елей за 52,6 млн руб. и пять — по оформлению города световыми композициями за 50,4 млн руб.)

В антимонопольном ведомстве отметили, что при проведении закупки заказчик некорректно определил код по ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), указав в техзадании дополнительные требования, которые этому коду не соответствуют. В итоге ГЦРП предписано провести конкурс заново.

Новый год Санкт-Петербург Рождество
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.