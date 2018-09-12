В Санкт-Петербурге аннулированы новогодние конкурсы на праздничное оформление города

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС выдала ГУП «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРР) предписание аннулировать конкурсы на праздничное оформление Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству. Заказчик неверно выбрал способ определения поставщика сразу по восьми конкурсам, сообщается в пресс-службе УФАС.

В частности, по итогам заседания было решено аннулировать госзакупки на общую сумму в 103 млн рублей (три аукциона на поставку новогодних искусственных елей за 52,6 млн руб. и пять — по оформлению города световыми композициями за 50,4 млн руб.)

В антимонопольном ведомстве отметили, что при проведении закупки заказчик некорректно определил код по ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), указав в техзадании дополнительные требования, которые этому коду не соответствуют. В итоге ГЦРП предписано провести конкурс заново.