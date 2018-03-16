Vero

Ливанский миллиардер и предприниматель Айман Харири основал соцсеть Vero (в переводе с итальянского «правда») в 2015 году, но популярность она приобрела только в феврале 2018 года. По функционалу Vero напоминает Instagram и Facebook, но без рекламы и с хронологической лентой новостей, в которой можно делиться не только фото или видео, но и музыкой, книгами и понравившимися местами.

Sostav узнал, чем интересна соцсеть Vero, будет ли она популярна в России и понравилась ли она нашим рекламщикам.

Что такое Vero

В остальном Vero похож на Instagram и Facebook. Пользователи также активно могут делиться своими фото и видеоматериалами. Публиковать музыку, фильмы, книги или понравившиеся им места. Создать новую соцсеть Аймана Харири побудило «личное разочарование во всех существующих соцсетях». Он захотел, чтобы в новом сервисе не было ни рекламы, ни алгоритмической ленты, которая в последнее время раздражает многих пользователей.

Бешеную популярность Vero принесла как раз хронологическая лента, которой уже нет в Instagram и Facebook. Пользователь сам контролирует посты, которые хочет видеть или же скрывать. При этом сервис предлагает разделить свои контакты на три категории: «Друг», «Близкий друг», «Знакомый» (раньше этим многие пользовались во «ВКонтакте»). Такая настройка помогает фильтровать публикации по определенным контактам.

Отсутствие рекламы создатели Vero компенсируют подпиской: она составит всего лишь несколько долларов в год. Первый миллион пользователей, которые зарегистрируются в соцсети, получат бесплатную подписку навсегда.

Vero также планирует зарабатывать на комиссии известных брендов, которые будут размещать свои онлайн-магазины на платформе соцсети. Для этого в Vero появилась кнопка «Buy now», которая позволяет пользователям приобрести понравившуюся вещь без перехода на сайт бренда.

Почему приложение стало популярно

Недавно Vero стал самой популярной соцсетью по поисковым запросам в Google и вышла в ТОП по скачиваниям в App Store и Google Play. Приложение скачали около 3 млн пользователей, отмечало издание The Verge.

Айман Харири объясняет популярность своего детища именно отсутствием рекламы и хронологической лентой новостей. Стоит также отметить, что популярность данному сервису помог приобрести известный голливудский режиссер Зак Снайдер. В своем Twitter он активно ссылается на данный сервис.

Но есть и другая сторона медали. Многие пользователи жалуются на плохую работоспособность приложения: долгие загрузки, обвалы приложения и другими сложностями. Сервер просто не справляется с огромных наплывом новых пользователей.

Некоторых отталкивает и «отрицательная» биография создателя Vero — Аймана Харири. Как стало известно изданию Daily Beast, до основания соцсети он был вице-президентом строительной компании Saudi Oger, которая в свое время не выплачивала зарплату 30 тысячам сотрудников.

Что думают рекламщики о Vero

Юлия Удовенко, Business Transformation Director Publicis Media Russia:

Хотя регистрацию сложно назвать беспроблемной (есть баги), я пользовалась Vero, скорее, для теста, так как российской аудитории там пока почти нет. Интерфейс выглядит приятно и включает разные типы контента: сериалы, фильмы, музыка и места.

На первом экране пользователь видит своего рода дайджест из интересных событий и контента: популярные хештеги, продукты (например, новые коллекции одежды), топ-материалы изданий. Сама подача визуально более приятная и удобная, чем в том же Instagram — больше напоминает модное издание. Можно подписаться на каналы журналов и контент-проектов, включая бренды.

В первую очередь, Vero можно рассматривать как платформу для контентных сообществ брендов, что и начали уже делать в США. В остальном же заявлено, что Vero не будет развивать платные рекламные модели, а значит, скорее всего, будет вводить платные сервисы для пользователей.

Vero уже громко окрестили «убийцей» Instagram. Сегодня стало сильно модно уходить из топовых соцмедиа-проектов под эгидой сохранности данных и fake news и искать себя в иных, более узких, приложениях. Vero пришлось по душе «инстаграмным мигрантам», и за последний месяц количество пользователей глобально выросло на 1465% (тут, правда, нужно принимать во внимание, что рост почти с нулевой базы).

Мое мнение — проект интересный и, скорее всего, займет свою нишу. Насколько он грозит «убить» Instagram — вопрос спорный, но приложение наверняка привлечет к себе внимание инвесторов, которым нужно расширить портфель сервисов, и, возможно, оно будет интегрировано в другой продукт. В России, где Instagram растет активно, и оттока аудитории не наблюдается, проекту будет значительно сложнее пробиться — мотивации у нашей аудитории меньше.

Екатерина Белкина, арт-директор Saatchi&Saatchi Russia:

Очень хотелось посмотреть на true social соцсеть, которая заманивала обещаниями про отсутствие рекламы, ботов, накрученных лайков и т. п. Весь опыт можно описать фразой: «Вот как выглядит разочарование». Дизайн-решениями приложение не блещет, структурированием информации тоже. И там все равно есть «условная реклама» в виде featured-постов. Раздражает навигация и непонятно, почему именно таким образом разведены типы контента.

Само приложение на данный момент бесполезно. Но можно извлечь пользу из факта его стремительного взрыва по скачиваниям и затем такого же резкого падения. Можно сделать выводы о существующих потребностях людей в плане соцсетей и общения в диджитале.

У меня в ленте было много постов (в основном западных пользователей) на тему: «Ура, ребята, наконец-то альтернатива дурацкому Instagram». Причем приложение существует с 2015 года, но бомбануло вот только сейчас. Могу лишь предположить, что Instagram 2015 года был прекрасен и не бесил тем, чем бесит сейчас.

Vero в текущем виде — это «мертворожденный ребенок». Напоминает историю приложения Secret, которое выстрелило и также стремительно потухло.

Дмитрий Авдеенко креативный директор FURY :

Я познакомился с Vero как с Instagram-киллером, но знаком с мнением, что в случае, если новинки новой соцсети придутся аудитории по вкусу, Instagram просто их позаимствует. Еще из услышанного: «Омагад, еще одна соцсеть, пожалуйста, нет!».

Похоже, что массового перехода не произойдет, киллер Instagram будет пылиться на полке с Flickr и Tumblr.

С точки зрения формата (mobile-first платформа) Vero старается подражать лидерам категории — Instagram (глобально) и Snapchat (более релевантно для зарубежной аудитории). Создатели видят потенциал в нескольких, на их взгляд, преимуществах:

— возможность создавать индивидуальные потоки в новостной ленте, один из которых доступен только пользователю

— больше форматов (не только фото и видео, а еще и музыка, книги, ссылки, локации)

— декларируемое отсутствие цензуры — хотя на деле даже по «базовому» тегу #porn ничего не находится.

Но все декларируемые преимущества разбиваются о невероятную недоработанность сети — что, впрочем, ожидаемо от нового приложения, но, тем не менее, сильно портит впечатление от взаимодействия.

Как и любая новая сеть, Vero сейчас открыта для серых механик, и как только она наберет хоть какую-то серьезную базу пользователей, туда хлынут разного рода дельцы от рекламы, использующие серые и даже черные инструменты, находя несовершенства в алгоритмах и настройках приватности. Вспомните, что происходило на заре ВКонтакте и Instagram, пока сети не закрутили «антиспамные» гайки — скорее всего, это ждет Vero в будущем.

На данном этапе трудно оценивать перспективность приложения, которое немного Twitter (персональные ленты контента и отсутствие цензуры) и немного Instagram (крупный контент в ленте). Здесь можно вспомнить недавний проект Nimses, громогласно заявивший о себе как о революции в мире социальных сетей, — но революции не случилось. Так что будущее Vero зависит от дальнейших шагов его создателей, а нам остается просто наблюдать.