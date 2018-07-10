Новая разработка должна поспособствовать развитию электротранспорта в России

Российский автомобилестроительный холдинг УАЗ (входит в группу Sollers) представил прототип легкого коммерческого грузовика «УАЗ Профи» с гибридной силовой установкой.

Гузовик отличается высоким уровнем экологической безопасности, топливной экономичности, а также повышенными динамическими характеристиками и улучшенным крутящим моментом. Гибридная установка обеспечивает движение автомобиля в трёх режимах (электрический, бензиновый и смешанный).

Автомобиль имеет сниженный расход топлива: в смешанном режиме составляет 7,6 л бензина на 100 км. А при движении только на электротяге он способен проехать до 74 км. Благодаря гибридной силовой установке новый автомобиль получает хорошую разгонную динамику, в том числе, в загруженном виде. Гибридный режим (Hybrid mode) обеспечивается работой ДВС в сочетании АКПП с электрической машиной.

«УАЗ Профи» выполняет нормы токсичности Евро-6, а также перспективные европейские требования по СО2, планируемые к введению в ЕС с 2020 года.

Автомобиль разработан научно-техническим центром Ульяновского автозавода в сотрудничестве со специалистами ФГУП «НАМИ» на базе серийной коммерческой модели «УАЗ Профи». Планируется, что новый продукт будет способствовать развитию технологий и локализации элементной базы электротранспорта в России.