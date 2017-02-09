В структуре управления соцсети произошли изменения



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В руководстве социальной сети «ВКонтакте» в скором времени произойдут перестановки. В первую очередь из штата исчезнет должность гендиректора, а вместо нее появится новая — управляющий директор. На новую позицию может быть назначен нынешний операционный директор сети Андрей Рогозов, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

Согласно новому уставу «ВКонтакте», в руководстве компании больше не будет позиции генерального директора. Представлять интересы сети и вести хозяйственную деятельность будет управляющий директор, которого будет избирать на срок в пять лет собрание акционеров.

По данным источника газеты, на должность управляющего директора планируют назначить Андрея Рогозова, который в сентябре 2014 года стал операционным директором «ВКонтакте», а ранее руководил отделом разработки.

Предыдущий генеральный директор сети Борис Добродеев в октябре 2016 возглавил года Mail.ru Group в России. Управлением деятельностью соцсети с того момента занимались именно Андрей Рогозов, а также исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев.