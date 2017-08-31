Оно призвано помочь оставаться на связи с клиентами не только с десктопа, но и с мобильных устройств



Иллюстрация VK

Соцсеть «ВКонтакте» запустила VK Admin — приложение для управления сообществами, которое поможет администраторам общаться с подписчиками через сообщения сообществ с мобильных устройств, сообщается в пресс-релизе.

VK Admin для iOS и Android позволяет переключаться между неограниченным количеством сообществ. Мгновенные уведомления об ответах помогут оставаться на связи с клиентами в любое время и в любом месте. Кроме того, в iOS-версии администраторы смогут подготовить шаблоны часто используемых фраз для максимально оперативного общения.

Приложение для Android уже сейчас имеет расширенную функциональность и позволяет полноценно управлять сообществом: обновлять визуальное оформление, назначать и снимать администраторов, постоянно отслеживать статистику, создавать и редактировать товары и многое другое.

«Сообщения сообществ активно растущий сервис — именно так 15 миллионов пользователей связываются с компаниями каждый месяц. Администраторы давно ждали мгновенных уведомлений и возможности отвечать с мобильного устройства — теперь с этим поможет VK Admin. Более того, приложение для Android позволит публиковать записи и отслеживать статистику. Всё больше компаний отказываются от сайта, перенося активность ВКонтакте. Мы поддерживаем это и выпустим осенью несколько важных обновлений — как для приложений, так и для сообществ в целом», — комментирует руководитель разработки рекламных продуктов «ВКонтакте» Андрей Новосельский.

«VK Admin — это про удобство общения и помощи клиентам. Даже если рядом нет компьютера, ты всё равно будешь на связи и увидишь все поступающие вопросы от клиентов. Особенно оценят это приложение те, кто отвечал подписчикам с мобильной версии сайта. Отдельно отмечу шаблоны для быстрых ответов. При работе с телефона это очень актуально, не нужно переключаться между приложениями для копирования текста или набирать его», отмечает руководитель направления по работе с социальными сетями «Почта Банка» Василий Камальдинов.