Целевой аудиторией новой промокампании стала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет

BBDO Moscow и команда бренда Twix (Mars Inc.) запустили digital-кампанию «Сделай Twix-селфи и узнай, с какой стороны ты лучше!». Сотни тысяч пользователей уже протестировали новую активацию от бренда.

Кампания основана на традиционной платформе бренда «Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты?» — вечный спор о том, какая из двух палочек Twix лучше. Креативная команда BBDO Moscow трансформировала эту идею в противостояние двух селфи, «правого» и «левого», чтобы вовлечь людей в эту шутливую борьбу.

Программа зеркально отобразит левую и правую половину лица и создаст с одной стороны — идеальное селфи, а с другой — совершенный портрет.

Основная цель данного проекта — рассказать о платформе бренда аудитории в возрастном диапазоне 14−30 лет, которая живет в интернете и не смотрит телевизор. Поэтому реализация кампании сосредоточена исключительно в digital-каналах.

«Чтобы обеспечить необходимые параметры охвата и медийную механику, было принято решение о партнерстве с площадкой Mail.ru. На сайте появился спецпроект, в рамках которого мы предлагаем каждому пользователю сделать или загрузить своё фото, создать из левой и правой половины лица два портрета и решить, с какой стороны он лучше», — рассказывает Екатерина Коротеева, старший бренд-менеджер компании Mars.

Важной частью анонсирования проекта стали лидеры мнений и «эксперты в области селфи» — известные инстаграм- и видеоблогеры. В кампании задействованы актриса Анна Хилькевич, видеоблогеры Николай Соболев, ЯнГо и Алена Венум, а также звезды инстаграма: Ида Галич и Натали Ящук.

Несмотря на то, что запуск кампании состоялся не так давно, сотни тысяч пользователей уже провели в среднем больше 2 минут на странице спецпроекта, поделившись со своими друзьями в социальных сетях десятками тысяч селфи.

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«Мы с самого начала понимали, что найденный нами инсайт максимально точно доносит суть платформы бренда про абсурдное противостояние, а впечатляющие качественные показатели уже на первых неделях кампании показали, что мы реализовали задумку в очень нативном для аудитории формате», — поясняет Алексей Федоров, креативный директор агентства BBDO Moscow.

Состав творческой группы:

Mars (клиент)

Екатерина Коротеева — старший бренд-менеджер

Ирина Кабанова — бренд-менеджер

BBDO Moscow (креатив)

Mediacom, Starcom (медиапланирование, закупки)