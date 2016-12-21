Следом за операционным директором компанию покинули еще два топ-менеджера



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В Twitter продолжается исход топ-менеджеров. Месяц назад компанию покинул операционный директор Адам Бейн, отвечавший за рекламу и маркетинг, теперь об уходе объявил технический директор Адам Мессинджер. Завершить карьеру решил и вице-президент по продукту Джош Макфарланд - он станет партнером инвесткомпании Greylock.

Он сообщил, что решил сделать перерыв, и поблагодарил основателя Twitter Джека Дорси за возможности, а команду - за поддержку. Мессинджер и Бейн - один из «ветеранов» компании, которой принадлежит сервис микроблогов. Оба проработали в Twitter более пяти лет. Мессинджер, прежде чем занять пост технического директора компании, был вице-президентом по развитию приложений. Он пришел в Twitter из Oracle. Тогда, в 2011 году, сервис не справлялся с наплывом пользователей и постоянно показывал кита - символ сбоя на сайте.

Сейчас компания переживает непростые времена. Аудитория практически не растет, выйти на прибыль Twitter не удалось, акции подешевели после сообщений о возможной продаже бизнеса. Все попытки руководства вернуть компанию к росту и привлечь новых пользователей провалились.

Дорси выпустил заявление, в котором пообещал еще теснее работать с командами разработчиков и дизайнеров, чтобы быть уверенным - Twitter остается наилучшим и самым быстрым сервисом для мгновенного обмена информацией.