Заблокированные пользователи больше не смогут создать новые аккаунты



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Социальная сеть Twitter представила ряд новых инструментов, которые позволят эффективно бороться с оскорблениями. В компании объявили, что собираются защитить своих пользователей и навсегда изгнать троллей.

Представители Twitter рассказали, что разработали новые инструменты для борьбы с негативными комментариями и не допустят возвращения обидчиков в социальную сеть. Пользователи сети часто критикуют платформу за бесконтрольный троллинг. Множество пользователей, в особенности знаменитости, ежедневно получают угрозы и оскорбительные сообщения в Twitter. Компания давно пытается избавиться от троллинга.

«Сделать Twitter более безопасным пространством наша главная цель», - рассказал Эд Хо, технический директор Twitter, - «Мы защищаем свободу слова и возможность высказывать разные мнения по любому вопросу. Но эта свобода оказалась под угрозой, когда оскорбления и домогательства заставили людей молчать. Мы не будем с этим мириться, и прикладываем усилия, чтобы остановить это».

Одна из главных проблем Twitter – заблокированные пользователи легко могут создать новый аккаунт. Но в компании заверили, что новые обновления позволят покончить с троллями раз и навсегда. Новые инструменты позволят Twitter увидеть всю историю заблокированного аккаунта и выяснить, пытается ли нарушитель правил вернуться на платформу.

В компании также представили «безопасный поиск». Теперь твиты от заблокированных (даже временно) пользователей не появятся в поиске. Так Социальная сеть защитит людей от оскорбительного контента. Также в компании будут искать «потенциально оскорбительные и низкокачественные» твиты. Хо рассказал Adweek, что новы инструменты будут запущены в течение ближайших недель и позволят сделать интернет-пространство более дружелюбным местом.

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