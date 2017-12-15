Ученики и все участники киношколы смогут сняться в эпизодах сцен из любимых фильмов

Интернет-кинотеатр tvzavr открывает первую в России киностудию для детей в детском городе профессий «КидБург», где каждый ребенок в возрасте от 6 лет сможет проявить свой талант и сняться в своем первом в жизни кинофильме. Партнерами проекта стали ГК «Анимаккорд», «Рики» и компания Open Alliance Media.

В рамках «Киностудии tvzavr» будут организованы учебные занятия для детей старше 6 лет с педагогами в области анимации и кино, а также профессиональными актерами. Ученики и все участники киношколы смогут сняться в эпизодах сцен из любимых фильмов, узнают об особенностях создания анимационных фильмов.

«Проект «Киностудия tvzavr» стал связующим звеном нас с одной из самых важных зрительских аудиторий – семьей. Нам очень важно взаимодействовать с детьми и их родителями напрямую, проводя грамотную разъяснительную и образовательную работу, и площадка «КидБург» предоставляет уникальные возможности для данного взаимодействия», - комментирует генеральный директор tvzavr Марина Сурыгина. - «Одной из главных составляющих учебного процесса станет прививание культуры легального потребления контента, что немаловажно в российских реалиях».