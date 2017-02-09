Если раньше на них приходилось до 20% продаж, то теперь их практически нет



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Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров. Если раньше на них приходилось до 20% продаж, то теперь речь идет о единичных случаях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

Так, представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет. По его словам, стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот, как было раньше.

В числе причин исчезновения горячих туров специалисты называют меняющиеся правила игры на рынке, а также отсутствие массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горячим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас речь идет не более чем о 12-13%.

Резкий рост популярности формата горящих туров начался в 2000-х годах. Пика сегмент достиг летом 2014 года. Тогда, готовясь к летнему сезону, многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, многие компании были вынуждены снижать цены.

В то же время, участники рынка допускают, что предстоящим летом число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений.