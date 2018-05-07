Постер с изображением пьющей пионерки назвали хамским

Артемий Лебедев возмутил своих подписчиков в Facebook плакатом с изображением пионерки с гранёным стаканом в руке. В сексистской шутке пользователи разглядели неуважение к женщинам.

На постере, пародирующем советские плакаты, изображена полураздетая девушка в пионерском галстуке и в пилотке с граненым стаканом в руке. Картину сопровождает надпись: «Выпила водку — береги пилотку».

«Я рад, что живу в стране, где можно безнаказанно отпускать тупые сексистские шуточки», — прокомментировал изображение Лебедев, чем вызвал бурное неодобрение подписчиков.

Некоторые призывали всех срочно отписаться от странички дизайнера из-за «пилоточного репертуара». Другие назвали его недальновидным родителем.

«Профессионал, талантливый человек, очень интересная личность, но при всём при этом редкостное хамло», — писали возмущённые пользователи.